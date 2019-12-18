82 yaşındaki kadın geliniyle dans kursuna gidiyor

"Gönül kocamıyor, onlar hep genç ama vücut öyle değil, yorgun. Gönül eskisi gibi hoplayıp zıplamak istiyor ama çok yapamıyorum. Gençlerin yanında kendimi genç hissediyorum. Onlara da örnek olduğumu düşünüyorum. Dans edince kendimi onlar gibi hissediyorum. Buraya gelince mutlu oluyorum. Gençler bu zamanda yapabildiklerini yapsınlar ama yaşantılarını da ona göre sürdürsünler. Hem çalışacaksın hem gezeceksin. Çünkü çalışınca aynı zamanda dinç de oluyorsun gönlün de rahat oluyor."