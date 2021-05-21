82 yaşındaki Amerikalıyla evlenen Meltem Miraloğlu meğer kaçmış

Miraloğlu'nun olay yaratan evliliğini ise ilk kez felaket tellalı olarak bilinen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurmuştu. Akay, daha sonra Miraloğlu'yla yaptığı röportajlarla da ön plana çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Miraloğlu'na eşi Patrcik'ten kalacak mirası açıklayan Akay, yeni açıklamalara imza attı.