81 yaşındaki emekli SAT komandosu Namık Ekin'in yeni rekor denemesi polise takıldı
AVRUPA ile Anadolu kıtasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden paraşütle atlayan dünyaca ünlü 81 yaşındaki emekli SAT komandosu Namık Ekin, bu kez Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden atlamak isterken polis engel oldu. Ekin, daha sonra izin alarak tekrar atlayışı gerçekleştireceğini açıkladı.
Bugüne kadar 18 Guinness dünya rekoruna imza atan dünyaca ünlü 81 yaşındaki emekli SAT komandosu Namık Ekin, yeni rekoru için Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden paraşütle atlamak istedi.
Hazırlıklarını yapan Ekin ve ekibi arabadan inip köprünün ayaklarına yürüdükleri sırada polis tarafından uyarılarak durduruldu.
Ekin, daha sonra yeniden izin alarak atlayış yapacağını açıkladı.
Ekin, 32 yıllık paraşütü ile atlayış yapacağını ifade ederek SMA hastası bebeklere yardım ve farkındalık projesi kapsamında bu atlayışı yapacağını belirtti.