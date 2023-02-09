81 saat sonra umut oldu! Beşir'in ilk sözleri yürekleri dağladı: "Susamaktan, açlıktan öleceğim"

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.