BIST 14.062
DOLAR 43,84
EURO 51,73
ALTIN 7.338,61

81 ilin eski adları ortaya çıktı! 16 şehir hiç değişmedi...

|
81 ilin eski adları ortaya çıktı! 16 şehir hiç değişmedi...

Günümüzde Türkiye sınırları içerisinde bulunan 81 ilin önemli bir kısmı tarih içinde farklı isimlerle anılmışken, 16 şehir ise adını yüzyıllar boyunca değiştirmeden bugüne taşımayı başardı.

81 ilin eski adları ortaya çıktı! 16 şehir hiç değişmedi... - Resim: 1

Peki hangi iller isimlerini korudu, hangileri geçmişte başka adlarla kayıtlara geçti?İşte Osmanlı’dan günümüze uzanan şehir isimlerinin yolculuğu…

180
81 ilin eski adları ortaya çıktı! 16 şehir hiç değişmedi... - Resim: 2

ADANA

 

ERDENA, EDENE, EZENE, AZANA

280
81 ilin eski adları ortaya çıktı! 16 şehir hiç değişmedi... - Resim: 3

ADIYAMAN

 

HÜSNÜ MANSUR

380
81 ilin eski adları ortaya çıktı! 16 şehir hiç değişmedi... - Resim: 4

AFYONKARAHİSAR

 

KARAHİSAR, KARAHİSAR-İ SAHİB

480