81 ilin eski adları ortaya çıktı! 16 şehir hiç değişmedi...
|
Günümüzde Türkiye sınırları içerisinde bulunan 81 ilin önemli bir kısmı tarih içinde farklı isimlerle anılmışken, 16 şehir ise adını yüzyıllar boyunca değiştirmeden bugüne taşımayı başardı.
Peki hangi iller isimlerini korudu, hangileri geçmişte başka adlarla kayıtlara geçti?İşte Osmanlı’dan günümüze uzanan şehir isimlerinin yolculuğu…
180
ADANA
ERDENA, EDENE, EZENE, AZANA
280
ADIYAMAN
HÜSNÜ MANSUR
380
AFYONKARAHİSAR
KARAHİSAR, KARAHİSAR-İ SAHİB
480