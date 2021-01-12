81 ilde tüm okullarda İstiklal Marşı coşkusu! İşte duygulandıran kareler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması sonrası 81 ilde tüm okullarda bayrak töreni gerçekleştirildi. Öğrenciler ise uzaktan eğitimde evlerinde İstiklal Marşı okudu.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Salgın okul hayatımızda da çok şey değiştirdi, okul bahçelerimizdeki bayrak törenlerimizi özledik. Az sonra, saat 10.00’da pencerelerden, balkonlardan, TRT EBA ekranlarından sizleri okul bahçelerimizdeki bayrak törenine eşlik etmeye bekliyoruz." dedi.
Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde: Salgın okul hayatımızda da çok şey değiştirdi, okul bahçelerimizdeki bayrak törenlerimizi özledik. Az sonra, saat 10.00’da pencerelerden, balkonlardan, TRT EBA ekranlarından sizleri okul bahçelerimizdeki bayrak törenine eşlik etmeye bekliyoruz.
Öncelikle güzel bir gün diliyorum. Bayrak töreni hepimizin hayatında okullarda çok çok özel hatıraları olan törenler. Salgın şartları nedeniyle çeşitli kısıtlamalar yaşıyoruz.
İstiklal Marşımızın kabulünün 100. Yılında daha büyük farkındalıkla yüz yüze okuyalım istedik. On binlerce okulumuzda İstiklal Marşımız okundu.