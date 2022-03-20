81 ilde harekete geçildi! Binden fazla kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, arananların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için gerçekleştirilen uygulamada 220 dedektör köpek kullanıldı ve 12 bin 709 karma ekip, 50 bin 729 personel görev aldı.