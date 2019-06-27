80'li yılların efsane dizisi Alf'in yıldızı Max Wright hayatını kaybetti
80'li yılların efsane dizisi Alf'te baba Willie Tanner’ı canlandıran aktör Max Wright 75 yaşında hayata veda etti.
1980’li yılların fenomen dizisi Alf’in yıldızı Max Wright 75 yaşında hayatını kaybetti. Dizide Tanner ailesinin babası Willie Tanner’ı canlandırıyordu.
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Uzun yıllar lenfoma kanseriyle mücadele eden Wright, California’daki Hermosa Beach’te bulunan evinde yaşama veda etti. Amerikalı oyuncuya lenfoma teşhisi 1995 yılında konmuştu.
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Wright, kukla karakter Alf’in babası olarak tanındı. 1986 ile 1990 yılları arasında yayınlanan Alf dizisi ülkemizde de seviliyordu.
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Wright; Norm, Murphy Brown, Friends, Quantum Leap, Misfits of Science, Cheers, Buffalo Bill, Taxi gibi dizilerde rol aldı.
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