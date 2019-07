800 yıl sonra ortaya çıktı Nevşehir'de yeraltında bulunanlar 'yok artık' dedirtti

Her gün farklı bir unsurla karşı karşıya geliyoruz: Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yeraltı şehrinde her gün farklı bir unsurla karşı karşıya geldiklerini söyledi. Arı, "Bulunan her bir eser, yaşamın hangi çağlara dayandığını, hangi yüzyıla dayandığına ait bize ciddi veriler vermektedir." ifadelerine yer verdi.