800 yıl sonra ortaya çıktı Nevşehir'de yeraltında bulunanlar 'yok artık' dedirtti
Dünyanın en büyük yeraltı şehri olarak bilinen Nevşehir'de, 13.yüzyıla ait kilise ve kilisenin yanında yer alan mezarlar bulundu.
Nevşehir'de ortaya çıkartılan kilisenin, geçmiş dönem hakkında önemli bilgiler vermesi planlanırken, bulunan mezarlar tarih severleri heyecanlandırdı. Kilisenin hemen yanında bulunan mezarlarda, o döneme ait papaz kıyafetleri, haç işaretleri ve gözyaşı şişeleri ortaya çıkartıldı.
Her gün farklı bir unsurla karşı karşıya geliyoruz: Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yeraltı şehrinde her gün farklı bir unsurla karşı karşıya geldiklerini söyledi. Arı, "Bulunan her bir eser, yaşamın hangi çağlara dayandığını, hangi yüzyıla dayandığına ait bize ciddi veriler vermektedir." ifadelerine yer verdi.
"Bize tarihi bir vesika olarak bu şehirde ve bölgede yaşayan insanların tarihini aydınlatma açısından çok önemli veriler elde etmekteyiz." diyen Rasim Arı, konuşmasına şu şekilde devam etti:
Huzura kavuşmaları için yaptıkları bir şey: "Şimdi bunlardan bir tanesi de kiliseler. Mezarlar hemen kiliselerin yanına yaptırılmış ve yanına definler yapılmış. Burada yatanların huzurlu bir şekilde yatmaları ve huzura kavuşmaları için yaptıkları bir şeydir."