80 yaşındaki Amerikalıyla evlenen Meltem Miraloğlu evden atıldı kayıplara karıştı

''Meltem Miraloğlu, oynadığı rolü resmen gerçek hayatta yaşadığını, 2019 yılında bakın bana nasıl anlatmıştı'' diyen Akay, şunları yazdı:

''Green Card almak için 80 yaşındaki adama olta attığını bana söyleyen Meltem Miraloğlu, şimdilerde çok zor günler geçiriyor. Patrick, onu maalesef evden atmış. Kaldığı eyalette herkes onu merak ediyor.''