80 yaşındaki Amerikalıyla evlenen Meltem Miraloğlu evden atıldı kayıplara karıştı
Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki amerikalı Patrick ile evlenerek şoke etmişti. Onur Akay'ın iddiasına göre, kocası evden attı ve Miraloğlu, kayıplara karıştı.
Bir dönem televizyon ekranlarında yayımlanan Hayat Devam Ediyor adlı dizide Çocuk Gelin rolüyle tanınan Meltem Miraloğlu, kendisinden tam 48 yaş büyük Patrick isimli 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla evlenmişti.
Magazin gündeminde uzun süre bu olayla konuşulan Miraloğlu hakkındaki yeni iddiaları Onur Akay, köşesinde yazdı. Akay, Miraloğlu’nun, kocası tarafından evden atıldığını ve kendisinden haber alınamadığını yazdı. Ayrıca Onur Akay, OnurAkayMedya YouTube Kanalı’nda Meltem Miraloğlu ‘nun 2019 yılında kendisi ile yaptığı ve ağızları açık bırakan röportajı ilk kez yayınladı.
''Meltem Miraloğlu, oynadığı rolü resmen gerçek hayatta yaşadığını, 2019 yılında bakın bana nasıl anlatmıştı'' diyen Akay, şunları yazdı:
''Green Card almak için 80 yaşındaki adama olta attığını bana söyleyen Meltem Miraloğlu, şimdilerde çok zor günler geçiriyor. Patrick, onu maalesef evden atmış. Kaldığı eyalette herkes onu merak ediyor.''
''Türkiye'de ailesinin de haber alamadığını öğrendiğim Meltem Miraloğlu, bu soğuk ve karlı kış günlerinde bir sırt çantası ile Amerika sokaklarında perişan halde görülmüş.''