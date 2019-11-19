80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'ndan zehir zemberek sözler
Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenerek eleştirilerin hedefi olan Meltem Miraloğlu, hakkındaki iddialar için zehir zemberek sözler sarf etti.
Seneler önce Hayat Devam Ediyor dizisinde kendisinden yaşça büyük biriyle evlenen bir karaktere hayat veren Meltem Miraloğlu, diziyi gerçek hayatına uygulamasıyla herkesi şoke etmiş, eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Evliliğinin ardından hakkında çeşitli iddialar çıkan Miraloğlu, o iddialara ateş püskürdü.
ruh sağlığının iyi olmadığı hatta Türkiye'ye geri döneceği iddia edilen Meltem Miraloğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan şunları söyledi:
Yüz kızartıcı iftiralar: -''Kamuoyuna mal olmuş bir sanatçı olmam dolayısıyla hakkımda sosyal medya ve basında çıkan haberlere, basın özgürlüğüne duyduğum saygıdan dolayı, bugüne kadar göz yummaya çalıştım ancak ben sustukça, konuşmadıkça yüz kızartıcı iftiralar atacak kadar küçüldüler."
Ben servis etmedim: -"Ne yazılı, ne de sözlü tek bir röportajım dahi olmamıştır, fotoğrafları da basına ben servis etmedim... Fakat bilinçli ve sistematik olarak benim iznim olmadan sadece yalan yanlış iddialarla asılsız ve mesnetsiz haberler yapılmaya devam edilmektedir.''
Küçük düşürücü linç kampanyası: -''Beni ve aile hayatımı karalayıcı, küçük düşürücü bir linç kampanyasına dönüşen ve mesleğimle ilgili olmayan bu haberler, özel hayatımın gizliliğini ve aile hayatımın mahremiyetini ihlal etmektedir."