80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'ndan zehir zemberek sözler

ruh sağlığının iyi olmadığı hatta Türkiye'ye geri döneceği iddia edilen Meltem Miraloğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan şunları söyledi:

Yüz kızartıcı iftiralar: -''Kamuoyuna mal olmuş bir sanatçı olmam dolayısıyla hakkımda sosyal medya ve basında çıkan haberlere, basın özgürlüğüne duyduğum saygıdan dolayı, bugüne kadar göz yummaya çalıştım ancak ben sustukça, konuşmadıkça yüz kızartıcı iftiralar atacak kadar küçüldüler."