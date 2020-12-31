80 saatlik yılbaşı sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasakla ilgili tüm soruların cevapları

Yılbaşında 4 gece 3 gündüz sürecek sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe akşamı 21:00'de başladı. 4 Ocak Pazartesi günü saat 05:00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağında neler olacak? Camilerde cuma namazı kılınacak mı? Marketler ve restoranlar hangi saatlerde açık olacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar seyahat edebilecek mi? Kimler sokağa çıkma yasağından muaf? 4 günlük yasak boyunca kargo dağıtımı yapılabilecek mi? Turistlere sokağa çıkma yasağı var mı? İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla ilgili bilmeniz gerekenler...