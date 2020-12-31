80 saatlik yılbaşı sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasakla ilgili tüm soruların cevapları
TÜRKİYE yeni yıla koronavirüs yasaklarıyla girdi. 80 saatlik sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe akşamı 21:00'de başladı ve 4 Ocak Pazartesi sabahı 05.00'te sona erecek. Kısıtlama süresince neler olacak? Neler yasak, neler serbest? İşte tüm ayrıntılar...
Yılbaşında 4 gece 3 gündüz sürecek sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe akşamı 21:00'de başladı. 4 Ocak Pazartesi günü saat 05:00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağında neler olacak? Camilerde cuma namazı kılınacak mı? Marketler ve restoranlar hangi saatlerde açık olacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar seyahat edebilecek mi? Kimler sokağa çıkma yasağından muaf? 4 günlük yasak boyunca kargo dağıtımı yapılabilecek mi? Turistlere sokağa çıkma yasağı var mı? İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla ilgili bilmeniz gerekenler...
Marketler açık ancak alkol satışı yasak
2020'nin son günü olan saat 21'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak pazartesi günü sabah saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacak. Kısıtlamada marketler açık olacak ancak alkol satışı yapılmayacak. Tekel bayileri kısıtlama süresince kapalı olacak.
Market ve kuruyemişçiler açık ancak şartı var!
Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Vatandaşlar evlerine yürüme mesafesindeki bu işletmelere giderek ihtiyaçlarını giderebilecek.
Restoranlar sadece paket servis yapabilecek
Kısıtlama boyunca restoran ve lokantalar açık olacak. Ancak restoranlardan sadece saat 10.00 ile 24.00 arasında paket servis yapılabilecek.