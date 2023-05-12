80 milyon dolarlık fon vurgununda yeni gelişme! Muslera'nın ifadesi ortaya çıktı: Nasıl dolandırıldığını tek tek anlattı!
Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan gibi çok sayıda ismin dolandırıldığı 80 milyon dolarlık (1.5 milyar TL) özel fon vurgununda, Seçil Erzan'a para kaptıran futbolcu Fernando Muslera'nın ifadesi ortaya çıktı. Uruguaylı kaleci, 2011'den beri tanıdığı Erzan'a geçen yıldan itibaren 1 milyon 200 bin dolar yatırdığını ancak 500 bin dolarını geri alamadığını söyledi. Muslera, Erzan'ın, "Fonun zamanının şaşmasının tek nedeni deprem" diyerek mağduriyet yarattığını ekledi.
Özel bir bankanın İstanbul Bakırköy Florya şubesinde müdürlük yapan Seçil Erzan, futbol dünyasını 'fon' yalanıyla dolandırmıştı. 80 milyon dolarlık vurgun yapan Erzan ile çetesi tutuklanmıştı. Mağdurlar arasında; Fatih Terim, Muslera, Arda Turan, Emre Belezoğlu, Selçuk İnan gibi ünlü isimler vardı.
Galatasaray'ın yıldızı Muslera, Erzan'a 1 milyon 200 bin dolar kaptırdı. Galatasaray'ın yıldız file bekçisi nasıl dolandırıldığını tek tek anlattı.
Seçil Erzan'ı 2011 yılından beri tanıdığını, geçen yıl ise banka tarafından yatırım amacıyla sık sık arandığını anlatan ünlü kaleci, sonrasında Erzan tarafından da parasının değerlendirileceği vaadiyle defalarca telefon aldığını belirtti.
anka müdürünün her aramasında kendisine yüksek getirisi olan kurumsal bir fon olduğunu ve bu fonu banka genel müdürü Hakan Ateş ile yardımcısı Mehmet Aydoğdu'nun yönettiğini söylemesi üzerine fona yatırım yapmaya ikna edildiğini belirten Muslera, "Önce banka hesabımdaki 700 bin ardından 500 bin doları çekip menajerime Seçil Erzan'a teslim etmesi için verdim. O da ilkini odasında, ikinci miktarı şube önünde kendisine teslim etti" dedi.