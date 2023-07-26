8 yıllık evliliği bitti... Ceyda Düvenci'nin Barbie tarzı sosyal medyayı salladı! Olay yorum: "Ayrılık yaradı"
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 8 yıllık evliliklerinde sorunları çözemeyince boşanma kararı almıştı. Adli tatilde apar topar boşanan ikiliden Düvenci son günlerde paylaşımlarıyla gündemde. Barbie trendine uyan güzel oyuncuya yorum yağdı.
2015 yılında nikâh masasına oturan ve bir çocukları bulunan Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci 10 Temmuz’da tek celsede boşandı.
Ayrılık sonrası tatile çıkan Ceyda Düvenci, Instagram hesabından bir mesaj yayınladı.
Ünlü oyuncu, “Her şey için hepinize şifa dilerim. Yazdığı kelimeler insanın niyetini ve kendisini anlatır bana hep. Şifa sadece yaşanmışlıklar için değil, hayatında içinde yaşanan her şey için dileğim. Çünkü günün sonunda şükür ettiğimiz en önemli şey şifa, sağlık. Ben bu yılın başından beri hepimizin yaşadığı her şey için şifalanma diledim kendime ve bize. Ve günlerdir bunun için nefes alıyorum. Sizlere de bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Kelimelerimiz dökülürken iki kere değil dokuz kere düşünün dilerim. İyi şeyle dileyin, yazın, düşünün. Buna ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.
Ceyda Düvenci, geçen hafta da bikinili pozunu “İyileştiğin anları unutma” diye paylaşmıştı.