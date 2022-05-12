8 yıl hapsi isteniyor! 'Bekleyecek gücüm kalmadı' deyip tacizci Ezgi Mola'ya kabusu yaşattı
Masumlar Apartmanı'ndaki başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Ezgi Mola kendisini taciz eden 'hayranı'yla uğraşıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ezgi Mola'nın emniyete yaptığı şikayete göre 2015 yılında bir firmanın reklam çekimlerinde şüpheli Kemal K.'nin reklam afişinde arkasında duran doktor rolünde olduğunu, şüpheliyle hiçbir zaman yan yana gelmediklerini, ayrı zamanlarda çekilen fotoğrafların birleştirildiğini belirttiği anlatıldı.
21 Aralık 2020 tarihinde şüphelinin Ezgi Mola'yı takip ettiği, şüphelinin "Seninle konuşmam lazım. Seni görmem lazım" deyip parmağını salladı.
Şüpheli "İşimi yapmama engel oluyorsun. Seni çok kötü yapacağım haberin olsun" diyerek tehditte bulunduğu ifade edildi.
Ezgi Mola, şüpheli Kemal K.'nin kendisine Instagram üzerinden de 2020 yılından bu yana rahatsız edici mesajlar göndererek tacizde bulunduğu ifade ettiği iddianamede yer aldı.