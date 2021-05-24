8 yıl erken emekli olmak mümkün mü? SGK açıkladı 96 ay erken emekli olabilirsiniz!
Emeklilik yaşının gelmesini bekleyen pek çok kişi sigortalı olarak ilk çalışmaya başladığı günden itibaren prim ve gün sayılarını hesaplıyor. Peki, 8 yıl erken emeklilik için ne yapılması gerekiyor? Kimler bu formülden yararlanabilir?
Emeklilik her çalışan için önemli bir hak, hatta güvencedir. Erken emekli olmanın da bazı yöntemleri bulunuyor. 2000 yılında ve 2008 yılında çıkan yasalar vatandaşların geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırmıştı. Ancak Yargıtay kararlarına göre bu haklar geri alınabilir. SGK'dan da konuya ilişkin açıklama gelmişti. İşte bu formülle erken emekli olmanın tüm ayrıntıları...
Çalışan vatandaşların emeklilik hesapları hesaplanırken, tüm hizmetler hesap ediliyor. 2000-2008 yıllarında çıkarılan yasalar ile çalışanların geriye dönük borçlanması kaldırılmıştı. Ancak Yargıtay kararları ile 8 yıl erken emeklilik imkânı bulunuyor.
SGK’den 96 ay erken emekli olma müjdesi
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) müjdeli haberler geliyor. Prim gün ödeme ve sigortalı çalışma koşullarını taşıyanlar bazen yaş şartlarından ötürü emekliliklerini beklemek durumunda kalıyor. SGK’den gelen haber ile artık tam 8 sene erken emekli olma fırsatları sunuyor.
BAĞ-KUR’lulara 8 sene erken emeklilik müjdesi
Kendi nam ve hesabına bağlı olarak 4B sigortalılık statüsünden emekli olmak isteyen vatandaşların ilk ticarete başladıkları tarih baz alınıyor. Bu doğrultuda 4 Ekim 2000 tarihi ve öncesi ticaret hayatına başlayan vatandaşlar, erken emeklilik için kollarını sıvadı.