8 yıl erken emekli olmak mümkün mü? SGK açıkladı 96 ay erken emekli olabilirsiniz!

Emeklilik her çalışan için önemli bir hak, hatta güvencedir. Erken emekli olmanın da bazı yöntemleri bulunuyor. 2000 yılında ve 2008 yılında çıkan yasalar vatandaşların geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırmıştı. Ancak Yargıtay kararlarına göre bu haklar geri alınabilir. SGK'dan da konuya ilişkin açıklama gelmişti. İşte bu formülle erken emekli olmanın tüm ayrıntıları...