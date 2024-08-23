8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Köy girişinde terlik bulundu, ailesi kahroldu
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları devam ediyor.Baba Arif Güran, kızının bulunması için ekipler ve vatandaşların yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi ve "Sadece dün köyün girişinde bir terlik bulundu, aynı terlik ama kızımın terliği olduğunu diyemeyiz."dedi.
Önceki gün saat 15.00 sıralarında Narin Güran'dan (8) haber alamayan ailesinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.
Çalışma kapsamında jandarma ekipleri helikopterden termal kamera ile arama gerçekleştirdi. AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında, diğer ekipler de köyün çevresi ve tarlalarda arama çalışması yürütüyor.
Baba Arif Güran, kızının bulunması için ekipler ve vatandaşların yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi. Kızının bulunması için emek veren herkese teşekkür eden Güran, şöyle konuştu:
"Çarşamba gününden bu yana kızımdan haber alamadık. Köyün 5 kilometre etrafında arama yapıldı. Sayın Valim, helikopter gönderdi, mısır ve pamuk tarlalarında arama yapıldı, Allah razı olsun. Köyün 5 kilometre etrafını aradılar, ama ses seda yok. Sadece dün köyün girişinde bir terlik bulundu, aynı terlik ama kızımın terliği olduğunu diyemeyiz."