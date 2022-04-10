8 yaş küçük yeni aşkı EDHO oyuncusu çıktı! Rıza Kocaoğlu sarmaş dolaş yakalandı: Selin Işık pozlarıyla nefes kesti
Son olarak, final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Aliço karakteriyle ekranlarda boy gösteren Rıza Kocaoğlu, Yüsra Geyiki Hazal Subaşı, Burcu Alptekin'den sonra yeni aşkı belli oldu.
Ekim 2021'de bir eğlence mekanında objektiflere takılan Rıza Kocaoğlu'nun, 'Atiye' dizisinin yardımcı yönetmeni Burcu Alptekin'le yakınlaştığı iddia edilmişti.
Arkadaş grubuyla eğlenen ikili, birbirini öpücüklere boğmuştu. Etraftakilere aldırış etmeyen Kocaoğlu'nun, Alptekin'e sık sık sarılmıştı.
Arkadaşlarının ardından mekandan çıkan Kocaoğlu, ilişki soruları karşısında espri yaparak konuyu kapatmaya çalışmış, muhabirlerin "Sizi sarmaş dolaş görüntüledik" demesi üzerine "Görüntüleyin" demekle yetinmişti.
Hatta oyuncunun samimiyetinden rahatsız olan Alptekin'in, bir ara Kocaoğlu'nu elinden ittiği ileri sürülmüştü.