BIST 2.393
DOLAR 14,74
EURO 16,05
ALTIN 923,44

8 yaş küçük yeni aşkı EDHO oyuncusu çıktı! Rıza Kocaoğlu sarmaş dolaş yakalandı: Selin Işık pozlarıyla nefes kesti

8 yaş küçük yeni aşkı EDHO oyuncusu çıktı! Rıza Kocaoğlu sarmaş dolaş yakalandı: Selin Işık pozlarıyla nefes kesti

Son olarak, final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Aliço karakteriyle ekranlarda boy gösteren Rıza Kocaoğlu, Yüsra Geyiki Hazal Subaşı, Burcu Alptekin'den sonra yeni aşkı belli oldu.

8 yaş küçük yeni aşkı EDHO oyuncusu çıktı! Rıza Kocaoğlu sarmaş dolaş yakalandı: Selin Işık pozlarıyla nefes kesti

Ekim 2021'de bir eğlence mekanında objektiflere takılan Rıza Kocaoğlu'nun, 'Atiye' dizisinin yardımcı yönetmeni Burcu Alptekin'le yakınlaştığı iddia edilmişti.

127
8 yaş küçük yeni aşkı EDHO oyuncusu çıktı! Rıza Kocaoğlu sarmaş dolaş yakalandı: Selin Işık pozlarıyla nefes kesti

Arkadaş grubuyla eğlenen ikili, birbirini öpücüklere boğmuştu. Etraftakilere aldırış etmeyen Kocaoğlu'nun, Alptekin'e sık sık sarılmıştı. 

227
8 yaş küçük yeni aşkı EDHO oyuncusu çıktı! Rıza Kocaoğlu sarmaş dolaş yakalandı: Selin Işık pozlarıyla nefes kesti

Arkadaşlarının ardından mekandan çıkan Kocaoğlu, ilişki soruları karşısında espri yaparak konuyu kapatmaya çalışmış, muhabirlerin "Sizi sarmaş dolaş görüntüledik" demesi üzerine "Görüntüleyin" demekle yetinmişti.

327
8 yaş küçük yeni aşkı EDHO oyuncusu çıktı! Rıza Kocaoğlu sarmaş dolaş yakalandı: Selin Işık pozlarıyla nefes kesti

Hatta oyuncunun samimiyetinden rahatsız olan Alptekin'in, bir ara Kocaoğlu'nu elinden ittiği ileri sürülmüştü. 

427