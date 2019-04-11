8 milyon dolara ada aldı 300 dolarlık süpermarket hırsızlığına karıştı

Kahve makinası kutusundan basketbol topu çıktı

Polisin açıklamasına göre Lippi'nin 165 dolara satın aldığı kahve makinasının iade edilen kutusundan basketbol topu çıktı. İade edilen nevresimin takımı paketinde ise sadece yastık kılıfı bırakıldı. Ampül kutularında ise eskileri vardı.