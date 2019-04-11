8 milyon dolara ada aldı 300 dolarlık süpermarket hırsızlığına karıştı
ABD’de geçen hafta 8 milyon dolar değerinde bir ada satın almasıyla gündeme gelen Andrew Francis Lippi, süpermarkette hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Florida eyaletinde Key West açıklarındaki Thompson Adası'nı 8 milyon dolara satın alarak adını duyuran 59 yaşındaki Andrew Francis Lippi, Kmart adlı bir süpermarketten 300 dolarlık ev eşyası çalmakla suçlanıyor.
Lippi’nin marketten kahve makinesi, LED ampül, nevresim takımı gibi ürünler aldığı daha sonra bunları iade etmek istediği ancak paketlere orijinal ürünleri koymadığı iddia edildi.
Kahve makinası kutusundan basketbol topu çıktı
Polisin açıklamasına göre Lippi'nin 165 dolara satın aldığı kahve makinasının iade edilen kutusundan basketbol topu çıktı. İade edilen nevresimin takımı paketinde ise sadece yastık kılıfı bırakıldı. Ampül kutularında ise eskileri vardı.
Miami Herald’e konuşan Lippi ise suçlamaları reddetti ve olayın 'ticari anlaşmazlık' olduğunu savundu.