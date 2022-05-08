8 Mayıs altın yükseliyor! İslam Memiş uyardı tarihi de söyledi tedbirinizi alın 3 ay böyle olacak
Altın fiyatlarında hafta sonu hareketlilik yaşanıyor. 8 Mayıs gram altın 904 lira oldu. Piyasa Uzmanı İslam Memiş de yatırımcıya önemli mesajlar verdi. Özellikle ev ve araba alacakları uyardı.
Altın fiyatları yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. 8 Mayıs gram altın 904,78, çeyrek altın 1.511,00, yarım altın da 3.023,00 liradan alıcı buluyor. Hem döviz kurlarında hem emtia fiyatlarında haftanın yükselişle tamamladığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yeni zirveleri işaret etti ve şunları söyledi:
-Ben bu fiyatlardan araç almam. Önümüzdeki haftalarda nakit tarafına kayılacak. Artık parası hazır olanlar nakit pozisyonu alacaklar bunun haberini vermek isterim. Para değersiz olduğu zaman mal değerli oluyordu. Emlak araba fiyatları alıp başını gidiyordu.
-Şimdi ters rüzgar bekleyin. Mal kıymetsiz nakit kıymetli olacak. Yatırımcıların elindeki hazır paraları da nakite kaydıracağını bilin ona göre tedbirinizi alın önümüzdeki 3 ay boyunca nakit pozisyonu alınacak.
-Nakit çok değerli olacak. Herkes ev araba fiyatlarını aşağıya çekecek. Sıfır araçları söylemiyorum. İnsanlar almayacak. Bir de mahalle aralarında bir milyon lira olan daireler var.