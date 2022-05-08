8 Mayıs altın yükseliyor! İslam Memiş uyardı tarihi de söyledi tedbirinizi alın 3 ay böyle olacak

Altın fiyatları yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. 8 Mayıs gram altın 904,78, çeyrek altın 1.511,00, yarım altın da 3.023,00 liradan alıcı buluyor. Hem döviz kurlarında hem emtia fiyatlarında haftanın yükselişle tamamladığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yeni zirveleri işaret etti ve şunları söyledi: