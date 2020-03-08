8 Mart Kadınlar Günü'ne ünlülerden paylaşımlar gelmeye başladı!

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Instgaram hesabından paylaştığı pozuna şu yorumda bulundu: "Karadutun lekesini sadece kendi yaprağı çıkarırmış! Birbirimize merhem olacaz, birbirimizin yarasını saracağız hanımlar! Güzellikle, sakin sakin, eğlenerek, gülerek kadınlığımızı her şeye rağmen yaşayacağız ve yaşatacağız! Kadın olmak çok güzel ve çok özel çünkü. Bütün harikaların günü şimdiden kutlu olsun."