8 Mart Kadınlar Günü'ne ünlülerden paylaşımlar gelmeye başladı!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle Sanat ve televizyon dünyasının ünlü isimleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladılar. İşte ünlülerin o paylaşımları..
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Instgaram hesabından paylaştığı pozuna şu yorumda bulundu: "Karadutun lekesini sadece kendi yaprağı çıkarırmış! Birbirimize merhem olacaz, birbirimizin yarasını saracağız hanımlar! Güzellikle, sakin sakin, eğlenerek, gülerek kadınlığımızı her şeye rağmen yaşayacağız ve yaşatacağız! Kadın olmak çok güzel ve çok özel çünkü. Bütün harikaların günü şimdiden kutlu olsun."
Yonca Evcimik: "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! Tüm emekçi kadınlarımızın karşısında saygıyla eğiliyorum."
Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'de yazılı bir görsel paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun... Şiddetin, adaletsizliğin, çifte standardın bitmesi; kadınların Allah'ın emaneti olduğunun (Hadis) hatırlanması dileğiyle."
Hakan Aysev: "Hayatımızı güzel kılan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."