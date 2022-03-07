8 Mart 'Ben Kadınım' protesto videosu viral olan Demet Evgar BM İyi Niyet Elçisi oldu

Oyuncu Demet Evgar, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye ofisinin ilk iyi niyet elçisi olarak seçildi. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Demet Evgar’la önemli bir işbirliğine imza atarak ünlü oyuncuyu Türkiye ofisinin ilk İyi Niyet Elçisi olarak ilan etti. Daha önce bu unvanlar Danai Gurira, Nicole Kidman, Emma Watson ve Anne Hathaway gibi isimlere verilmişti.