8 kentte çığ uyarısı yapıldı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre; 14 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yoğun kar yağışı nedeniyle dik eğimli yerler için yüksek oranda çığ oluşma riski bekleniyor.