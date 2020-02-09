8 kentte çığ uyarısı yapıldı
Meteoroloji ve valilikler; Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ile Iğdır; Karadeniz'de ise Rize ve Trabzon için cuma gününe kadar çığ uyarısı yaptı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre; 14 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yoğun kar yağışı nedeniyle dik eğimli yerler için yüksek oranda çığ oluşma riski bekleniyor.
Açıklamada; meteorolojik uyarı doğrultusunda yüksek kesimlerin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan oluşması muhtemel risklere karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
Kars Valiliği duyurdu
Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; Meteorolojiden alınan son bilgiye göre il için 'sarı uyarı' verildiği belirtildi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle çığ riskinin olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yüksek kesimlerin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."