8 bin çift çocuk ayakkabısı bırakıldı! Hollanda Filistin'i unutmadı
İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırıları 78. gününde devam ediyor. Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Binnenrotte Meydanı'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocukları anmak için bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, İsrail'in saldırılarında öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla meydana yaklaşık 8 bin çift çocuk ayakkabısı bırakıldı.
İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırıları 78. gününde devam ederken, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Binnenrotte Meydanı'nda, saldırılarında öldürülen Filistinli çocukları anmak için bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, İsrail'in saldırılarında öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla meydana yaklaşık 8 bin çift çocuk ayakkabısı bırakıldı.
İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırıları 78. gününde devam ediyor. Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Binnenrotte Meydanı'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocukları anmak için bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, İsrail'in saldırılarında öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla meydana yaklaşık 8 bin çift çocuk ayakkabısı bırakıldı.
İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için Rotterdam'da bir anma etkinliği düzenlendi.
Zeytin Ağacı Dikme Vakfı (Olive Tree Planting Foundation) tarafından Binnenrotte Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, İsrail’in saldırılarında ölen çocukları temsil etmek amacıyla yaklaşık 8 bin çift çocuk ayakkabısı serildi.