8 bin çift çocuk ayakkabısı bırakıldı! Hollanda Filistin'i unutmadı

İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırıları 78. gününde devam ediyor. Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Binnenrotte Meydanı'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocukları anmak için bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, İsrail'in saldırılarında öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla meydana yaklaşık 8 bin çift çocuk ayakkabısı bırakıldı.