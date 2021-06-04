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8 bin 500 yıllık! İzmir'in tarihini değiştirdi kazılarda ortaya çıktı: Çok iyi derecede...

Demirören Haber Ajansı
8 bin 500 yıllık! İzmir'in tarihini değiştirdi kazılarda ortaya çıktı: Çok iyi derecede...

İZMİR'de Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde sürdürülen kazı çalışmasında ortaya çıkan binlerce yıllık buluntu görenleri şaşırttı.

8 bin 500 yıllık! İzmir'in tarihini değiştirdi kazılarda ortaya çıktı: Çok iyi derecede...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle kazı çalışmalarının devam ettiği Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde, kazılar sayesinde kentin tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzandığı anlaşılmış, üst üste kurulan 9 köy, gün yüzüne çıkarılmıştı.

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8 bin 500 yıllık! İzmir'in tarihini değiştirdi kazılarda ortaya çıktı: Çok iyi derecede...

Ayrıca kazılarda binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıya da ulaşıldı. 

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8 bin 500 yıllık! İzmir'in tarihini değiştirdi kazılarda ortaya çıktı: Çok iyi derecede...

 İlk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi 8 bin 500 yıl öncesinde başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği yine kazılarla anlaşıldı.

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8 bin 500 yıllık! İzmir'in tarihini değiştirdi kazılarda ortaya çıktı: Çok iyi derecede...

Kazı çalışmalarının yapıldığı bölgede bu yılın ilk buluntusu bulundu.

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