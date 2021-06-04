8 bin 500 yıllık! İzmir'in tarihini değiştirdi kazılarda ortaya çıktı: Çok iyi derecede...
İZMİR'de Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde sürdürülen kazı çalışmasında ortaya çıkan binlerce yıllık buluntu görenleri şaşırttı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle kazı çalışmalarının devam ettiği Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde, kazılar sayesinde kentin tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzandığı anlaşılmış, üst üste kurulan 9 köy, gün yüzüne çıkarılmıştı.
Ayrıca kazılarda binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıya da ulaşıldı.
İlk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi 8 bin 500 yıl öncesinde başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği yine kazılarla anlaşıldı.
Kazı çalışmalarının yapıldığı bölgede bu yılın ilk buluntusu bulundu.