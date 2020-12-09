8 aylık hamile Meryem Uzerli pozlarını paylaştı bebeği için gün sayıyor
Meryem Uzerli, ilk kez hamile fotoğraflarını yayımladı. 8 aylık hamile olan oyuncu Meryem Uzerli, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, ikinci çocuğunu kucağına almak için sabırsızlanıyor. 8 aylık hamile olan Uzerli, ilk kez hamile fotoğraflarını yayımladı. Oyuncunun yeni kareleri sosyal medya takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.
Bir yıldır Amerikalı sevgilisiyle Berlin’de yaşayan Uzerli, kız bebek dünyaya getireceğini duyurmuştu. Oyuncu, 7 yaşındaki kızı Lara’nın kardeş istediği için çocuk sahibi olduğunu söylemişti.
Meryem Uzerli, daha önce Amerikalı sevgilisinin adını açıklamak istememiş “Çok mutluyuz, aile kuruyoruz” demişti.
Meryem Uzerli: Meryem Sarah Uzerli (d. 12 Ağustos 1983, Kassel), Türk-Alman oyuncu. 12 Ağustos 1983 tarihinde, 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde Türk babadan ve Alman anneden dünyaya gelmiştir. İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır.