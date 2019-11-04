8 Aylık hamile Hazal Kaya ve Ali Atay'ın evinde yangın çıktı! İtfaiye müdahale etti
Hamileliğinin son ayında olan Hazal Kaya ve Ali Atay'ın Zekeriyaköy'deki evlerinde yangın çıktı.
Hamileliğinin son ayında olan Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin Zekeriyaköy'deki evlerinde yangın paniği yaşandı. Ali Atay'ın çekimde olduğu esnada evde olan Hazal Kaya, talihsiz olayı tek başına yaşadı.
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Talihsiz olayın ardından Kaya, annesinin evinde kalmaya başladı. 8 aylık hamile olan Hazal Kaya'nın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haberlerin ardından Hazal Kaya'dan da bir açıklama geldi. Kaya, yaşananları şöyle anlattı:
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''Herkese selam! Çıkan haberlere bir açıklık getireyim istedim. Evet maalesef evimizin bodrum katında ufak bir yangın çıktı. itfaiye hızla geldiği için büyümeden söndürüldü.''
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