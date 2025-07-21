79 yaşındaki Ajda Pekkan resmen yıllara meydan okudu...

ÖVGÜ DOLU YORUMLAR ALDI

Müzik dolu bu gecede sevenleriyle buluşan Pekkan'a sosyal medya üzerinden "Gençlik iksirini buldu", "Ajda'nın temposuna yetişmek zor", 20'lik kızlara taş çıkartır" gibi övgü dolu yorumlar yağdı.

HAVUZDAN MUTFAĞA HER ŞEY BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Sahne dünyasının "Süperstar"ı Ajda Pekkan, geçtiğimiz aylarda Bodrum'daki yazlığında kapsamlı bir tadilata girişti. Sadece sesiyle değil, sahnedeki duruşu, fiziği ve disipliniyle de yıllardır gündemden düşmeyen usta sanatçı, evinin havuzundan salonuna, mutfağından dış cephesine kadar neredeyse her köşesini yeniletti. Pekkan'ın bu büyük dönüşüm için yaklaşık 2 milyon TL harcadığı magazin kulislerinde konuşulmuştu.