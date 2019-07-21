77 yaşında olduğu için serbest bırakıldı! Hapisten çıkar çıkmaz dehşeti yaşattı

Tüm dünya şu sıralar Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen bir olay ile çalkalanıyor. İlk olarak 1979 yılında eşini öldüren ve iyi halden 2000 yılında serbest kalan Albert Flick isminde bir suçlu, 2007 yılında bu sefer de kız arkadaşını bıçaklamaya kalkınca yeniden hapsi boylamıştı.