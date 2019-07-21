77 yaşında olduğu için serbest bırakıldı! Hapisten çıkar çıkmaz dehşeti yaşattı
ABD'de 1979 yılında eşini bıçaklayarak öldürerek ilk suçunu işleyen 77 yaşındaki bir adam, aldığı 30 yıl cezanın ardından çeşitli suçlar işledikten sonra serbest kaldı. Ancak hapisten çıktığı anda korkunç bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı.
Tüm dünya şu sıralar Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen bir olay ile çalkalanıyor. İlk olarak 1979 yılında eşini öldüren ve iyi halden 2000 yılında serbest kalan Albert Flick isminde bir suçlu, 2007 yılında bu sefer de kız arkadaşını bıçaklamaya kalkınca yeniden hapsi boylamıştı.
2010 yılında hapisten çıktıktan sonra başka bir kadına saldırmakta suçlu bulunan Flick’e serbest kaldığında 72 yaşında olacağı ve “cinayet işleme kapasitesinin olmayacağı” gerekçesiyle yaklaşık 4 yıllık bir hapis cezası vermişti.
Bir kadını daha öldürdüğü ortaya çıktı: Fakat bu gerekçelerle serbest bırakılan Flick’in bir kadını daha öldürdüğü ortaya çıktı.
Evsiz bir kadını..: Flick’in 15 Temmuz 2018’de evsiz bir kadın olan Kimberly Dobbie’yi gündüz vakti ikiz çocuklarının önünde öldürdüğü ortaya çıktı.