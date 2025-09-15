77. Emmy ödülleri sahiplerini buldu: Yahudi oyuncudan sahnede gelen 'Filistin' mesajı salonda alkış kopardı
77. Primetime Emmy Ödülleri ABD'nin Los Angeles kentinden sahiplerini buldu. Kariyerinin ilk Emmy'sini almak için sahneye çıkan Yahudi aktrist Hannah Einbinder, Filistin mesajıyla gecede damga vurdu. Cesur çıkışı, milyonlarca insan tarafından beğeni topladı.
ABD'nin Los Angeles kentinde sahiplerine ulaşan 77. Primetime Emmy Ödülleri için dün akşam görkemli bir tören düzenlendi. Ünlü akını olan geceye bir isim damga vurdu. Yahudi oyuncu Hannah Einbinder, ödülünü almak için sahneye çıktığı esnada konuşmasında Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekti, salonda alkış koptu.
Sahneye çıktığında duygularını paylaşan Einbinder, esprili bir dille kaybetmeye alışkın olduğunu hatırlatarak şunları söyledi, "Aslında kaybetmeye devam etmenin daha havalı olduğuna inanmıştım. Ama bu da harika, bu da punk rock."
Dizinin yaratıcılarına ve ekibine teşekkür eden başarılı oyuncu, "Hayatımı her anlamda değiştirdiniz. Bana sadece iş vermediniz, aynı zamanda ailem oldunuz," sözleriyle teşekkür etti. Özellikle rol arkadaşı Jean Smart'a özel teşekkürlerini ileten Einbinder, konuşmasının sonunda sansürlenen cümleleriyle geceye damgasını vurdu, " Filistin'e özgürlük. Kahrolsun ICE" (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) sözleriyle tamamladı.
Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Einbinder, yaptığı Filistin vurgusuna açıklık getirdi, "Filistin hakkında konuşmanın önemli olduğunu düşündüm çünkü bu konu kalbime çok yakın.