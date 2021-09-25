752 gün sonra komadan çıktı doktorlar ayağa kalkamaz dedi bakın şimdi ne halde?
ANTALYA'da, trafik kazası sonrası 752 gün kaldığı komadan çıktığında bilinci yerinde olmayan Semih Taşdemir (33), doktorların 'Ayağa kalkamaz' sözlerine karşın 2 yıllık tedavinin ardından yürümeye başladı. Taşdemir, “1-2 dakika ayakta durabilme ihtimalim yoktu. Ailem 1-2 saniye ayakta durduğumu görünce sevinip, bana hediyeler alıyordu" dedi.
Muratpaşa ilçesinde ağabeyiyle beraber cep telefonu tamirciliği yapan Semih Taşdemir'in arkadaşı, 2015 yılında aldığı yeni motosikletini göstermek için iş yerine geldi. Taşdemir, denemek istediği motosiklete binerek uzaklaştı. Bir süre sonra ileriden ses duyan Taşdemir'in yakınları, olay yerine gittiğinde gencin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Taşdemir, 2 yıl komada kaldı. Bu sürede beslenmesi için boğazına delik açılan ve 29 ameliyat geçiren Taşdemir, 752 gün sonra komadan çıktı.
Yürüyemeyen ve vücudunun herhangi bir yerini hareket ettiremeyen Taşdemir, evine çarşaf içinde çıkarıldı. Tedavi için gelen doktor ve fizyoterapistler Taşdemir'in ayağa kalmayacağını söyledi. 2018 yılında bir arkadaşı, fizyoterapist Mustafa Erkol'u önerdi. Erkol, ilk tanıştığında konuşamayan, bilinci yerinde olmayan Taşdemir ile göz kapakları aracılığıyla iletişim kurdu.
Önce oturmaya başladı
Taşdemir'in azmini gören Erkol, "Seni yürüteceğim" diye söz verdi. İlk olarak Taşdemir'in eklemlerini açmaya çalışan Erkol, ardından oturma için çalışmalara başladı. Zorlu tedavi sürecinde yaşadığı acılar yüzünden sesi çıktığı kadar bağıran Taşdemir, 1,5 yıl sonra ilk defa 1-2 saniye ayakta durabildi. Taşdemir'in ailesi ve kendisi bu durum karşısında büyük mutluluk yaşadı.
Tek isteği koşabilmek
Tedavilerin sonuç vermesiyle özgüven kazanan Taşdemir, bir süre sonra yürüteç ve koltuk değnekleriyle ardından desteksiz yürümeye başladı. Doktorların 'Ayağa kalkamaz' sözlerine inat yürümeyi başaran Taşdemir, şimdilerde araç kullanıyor, istediği gibi yürüyebiliyor. Taşdemir'in en büyük isteği ise rahatça koşabilmek ve çok sevdiği işine dönebilmek.