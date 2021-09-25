752 gün sonra komadan çıktı doktorlar ayağa kalkamaz dedi bakın şimdi ne halde?

Önce oturmaya başladı

Taşdemir'in azmini gören Erkol, "Seni yürüteceğim" diye söz verdi. İlk olarak Taşdemir'in eklemlerini açmaya çalışan Erkol, ardından oturma için çalışmalara başladı. Zorlu tedavi sürecinde yaşadığı acılar yüzünden sesi çıktığı kadar bağıran Taşdemir, 1,5 yıl sonra ilk defa 1-2 saniye ayakta durabildi. Taşdemir'in ailesi ve kendisi bu durum karşısında büyük mutluluk yaşadı.