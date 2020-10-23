75 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek! Kariye Camisinde hazırlıklar tamamlandı

Perdelerle kapatılacak

Caminin ibadete açık olacak bölümünde bulunan mozaikler, namaz esansında kapatılacak. Mozaiklerin kapatılması için kullanılacak açılır-kapanır perdelerin bir kısmı monte edildi. Ayrıca birinci narteks bölümünde bulunan mozaiklerin kapatılması için kullanılacak perdelerin siparişinin de verildiği öğrenildi. Ses sisteminin de hazır olduğu kaydedildi.