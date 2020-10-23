75 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek! Kariye Camisinde hazırlıklar tamamlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 30 Ekim'de kılınacak Cuma namazı ile 75 yıl sonra ibadete açılacak Kariye Camii'nde son hazırlıklar yapılıyor.
İstanbul'un Edirnekapı semtinde bulunan ve 6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen yapı, önemli dini merasimlerde saray kilisesi ve şapeli olarak kullanılıyordu. İstanbul'un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi.
Mozaikleri ile ünlü Kariye Camii, Bakanlar Kurulu'nun 29 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrilmiş, Danıştay 10'uncu Dairesi'nin 11 Kasım 2019'da aldığı kararla bu statü iptal edilmişti.
Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen cami, 30 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak cuma namazı ile 75 yıl sonra ibadete açılacak. Camideki hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Perdelerle kapatılacak
Caminin ibadete açık olacak bölümünde bulunan mozaikler, namaz esansında kapatılacak. Mozaiklerin kapatılması için kullanılacak açılır-kapanır perdelerin bir kısmı monte edildi. Ayrıca birinci narteks bölümünde bulunan mozaiklerin kapatılması için kullanılacak perdelerin siparişinin de verildiği öğrenildi. Ses sisteminin de hazır olduğu kaydedildi.