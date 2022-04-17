75 yaşındaki sapık parkta 3 çocuğa tacizde bulundu

"O adamı dışarı çıkmasınlar"

Mağdur çocuklardan birinin annesi olan Gülçin T., bir süredir çocuğunu rahatsız eden şahsı bulmak için çabaladığını ifade etti. Gülçin T., kendi çocuğu gibi mağdurların varsa ortaya çıkmasını istediğini dile getirerek, “Ben bu 3 çocuktan daha fazla çocuk varsa Çınarcık’ta taciz edilen veya başka bir şey yapılan herkesin çocuklarına sorup öğrenmelerini istiyorum. O adamı dışarı çıkmasınlar. Sadece kendi çocuğum için değil, diğer çocuklar için de” dedi.