75 yaşındaki kadının dilinin yarısı kesildi

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yaşayan Halime Elçin (75), dil kenarında yaklaşık bir yıldır yanma ve geçmeyen yaraların bulunması nedeniyle hastaneye gitti. Hastanede yapılan incelemede, daha önce çekilen dişlerinin yerine gerekli diş protezleri yaptırılmadığı için dilde oluşan yaranın dil kanserine neden olduğu tespit edildi.