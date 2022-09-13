74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Geceye damga vurdular
Televizyon dünyasının enlerinin seçildiği 74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Ted Lasso ve Succession dizilerinin en çok ödülle ayrıldığı gecede Euphoria dizisiyle yıldızı parlayan Zendaya, drama dalında ikinci kez En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alarak tarihe geçti. İşte 74. Emmy Ödülleri’nin kazananları...
Geçtiğimiz yıl Emmy ödüllerinden drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alarak en genç Emmy ödüllü oyuncu unvanını kazanan ABD’li oyuncu Zendaya, bu yıl ikinci kez Emmy kazandı. HBO yapımı Euphoria dizisindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan oyuncu, 26 yaşında iki Emmy kazanan en genç oyuncu ve bu dalda iki kere ödül alan ilk siyahi kadın olarak tarihe geçti.
Ted Lasso dizisindeki rolüyle komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi Jason Sudeikis oldu.
ABD'li oyuncu geçtiğimiz yıl da aynı kategoride ödül kazanmıştı.
Tüm dünyada fenomen haline gelen Squid Game de Emmy Ödülleri'nden ödülle ayrıldı. Dizinin başrol oyuncusu Lee Jung-jae, drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.
Hwang Dong-hyuk ise drama dalında En İyi Yönetmen ödülünü kazandı.
Gecede en çok adaylığa sahip yapımlardan biri olan HBO yapımı Succession da geceden eli boş ayrılmadı. İngiliz oyuncu Matthew Macfadyen, dizideki rolüyle drama dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.