74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Geceye damga vurdular

Geçtiğimiz yıl Emmy ödüllerinden drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alarak en genç Emmy ödüllü oyuncu unvanını kazanan ABD’li oyuncu Zendaya, bu yıl ikinci kez Emmy kazandı. HBO yapımı Euphoria dizisindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan oyuncu, 26 yaşında iki Emmy kazanan en genç oyuncu ve bu dalda iki kere ödül alan ilk siyahi kadın olarak tarihe geçti.