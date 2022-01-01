73 yaşındaki Erman Toroğlu, genç sevgilisiyle evlendi
Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, geçtiğimiz günlerde el ele görüntülendiği kendisinden yaşça küçük sevgilisi ile evlendi.
73 yaşındaki Erman Toroğlu'nun evliliği sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu.
Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, eski avukatı ile dünya evine girdi. Yurt dışında yapılan nikahtan fotoğraf da yayınlandı
EL ELE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ
Toroğlu, geçtiğimiz günlerde genç kız arkadaşıyla Cihangir'de görüntülenmiş ve objektifleri fark edin ikili birbirini hiç tanımıyormuş gibi yolun karşı tarafına geçmişti.
ESKİ EŞİNDEN 2017'DE AYRILMIŞTI
Erman Toroğlu, Şükran Toroğlu ile evliliğini 2017 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle bitirmişti. Toroğlu'nun bu evlilikten bir oğlu ve bir kızı var.