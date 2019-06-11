72 bin 500 dolarlık kasayı bacadan girerek patlattılar

72 bin 500 dolarlık kasayı bacadan girerek patlattılar

Bursa'da bacadan girdikleri müstakil evdeki içerisinde 72 bin 500 doların olduğu kasayı patlatan hırsızlar, polis ekiplerinin güvenlik kameralarını tek tek incelemesinin ardından kıskıvrak yakalandı.

72 bin 500 dolarlık kasayı bacadan girerek patlattılar - Sayfa 1

Olay Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde Ramazan bayramının ikinci günü meydana geldi. 

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72 bin 500 dolarlık kasayı bacadan girerek patlattılar - Sayfa 2

Edinilen bilgiye göre, İ.C.'nin evde olmadığını fırsat bilen hırsızlar, baca deliğinden eve girdi. İçerisinde 72 bin 500 dolar ve ruhsatlı tabanca bulunan kasayı patlatan E.D. (45) ve H.E. (32), kayıplara karıştı. 

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72 bin 500 dolarlık kasayı bacadan girerek patlattılar - Sayfa 3

Eve gelen İ.C., kasanın açıldığını görünce durumu polis ekiplerine haber etti. Olayla ilgili inceleme başlatan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, evin ve mahalledeki kameraları tek tek inceledi. 

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72 bin 500 dolarlık kasayı bacadan girerek patlattılar - Sayfa 4

Yapılan detaylı incelemenin ardından kıskıvrak yakalanan 2 kişi, 60 bin dolar ve tabancayla gözaltına alındı.

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