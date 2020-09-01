700 yıllık Osmanlı Köyü Cumalıkızık'ın çehresi değişiyor

“Sadece yöresel ürünler çarşısı değil, aynı zamanda köye ulaşımı rahatlatacak bir otopark çalışmasını da sürdürüyoruz” diyerek Cumalıkızık’ın en büyük meselelerinden birine de işaret eden Yılmaz, “Bu minvalde köyümüzün hemen yanında bulunan 180 dönümlük mesire alanımızda da düzenlemeler gerçekleştiriyoruz. 26 bin metrekarelik bir alanda bir manej alanı çalışmamız olacak. Bu manej alanı ile birlikte hem çocuklarımızın ve gelen misafirlerimizin at sevgisi ile buluşmasına katkı sağlayacağız. Hem de geleneksel atlı sporlarımızı da burada yaşatacağız” ifadelerini kullandı.