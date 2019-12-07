70 yıllık gelinlik hayali 85 yaşında gerçekleşti

Ölmeden tek isteğinin gelinlik giymek olduğunu söyleyen Metin’in isteğini torunu ve onun eşi Serhat Sezmiş gerçekleştirmek için harekete geçti. Sezmiş, ailesi önemli bir duyuru yapacaklarını söyleyerek tüm akrabalarını bir restoranda bir araya getirdi. Tülay Sezmiş, bu arada babaannesine beyaz gelinliğini giydirip, hazırlıklarını tamamladı. En büyük torunlarını kolunda salona giren 85 yaşındaki Metin, gelinlik özlemini 70 yıl sonra dindirdi.