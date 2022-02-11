70 yaşındaki Vanlı 63 yıl önce taktığı kravatı bir daha çıkarmadı
VAN'ın Gürpınar ilçesinde adının verildiği mezrada oturan 70 yaşındaki Bedir Akbulut, 63 yılda biriktirdiği 1500 kravatı hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirdi.
VAN'ın Gürpınar ilçesine 15 kilometre uzaklıkta adının verildiği mezrada oturan 70 yaşındaki 4 çocuk babası Bedir Akbulut, renkli yaşamıyla dikkat çekiyor.
Hayvanlarını otlatırken, ev işlerini yaparken takım elbise ve kravatını çıkarmayan Akbulut, evinin en büyük odasında rengarenk kravatlarının bir kısmını sergiliyor.
Akbulut, kravat tutkusunun çocukluğuna dayandığını anlattı.
Yıllar içinde kravatın hayatının bir parçası haline geldiğini söyleyen Akbulut, "Kravatla tanışmam 7 yaşında oldu. Yaylada hediye edilen bir kravat tutkum haline geldi. O günden bu yanda asla kravatsız dışarı çıkmıyorum hatta evin içerisinde de sürekli kravatlıyım. Benim kravat tutkumu bilen vali, belediye başkanı, kaymakamlar, savcılar, siyasiler sürekli kravat hediye ediyorlar. Şu an 1500 kravatım var. Her gün farklı bir kravat takıyorum" dedi.