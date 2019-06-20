70 yaşında gibi hissediyordu! Onu bir de şimdi görün Son hali fena
Yıllarca süren kilo probleminden kurtulmaya karar veren 33 yaşındaki Jana Parks, azmi sayesinde 63 kilo verip bambaşka biri haline geldi. İşte son hali
Azmin zaferi
Şimdlerde görenlerin tanıyamadığı 33 yaşındaki Jana, pek çok kez diyet yaparak kilo vermeyi denese de başarısız olmuştu. Doktorlardan yardım alarak kendisi için doğru diyeti bulmayı başaran Jana, bakın artık nasıl görünüyor...
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Jana Parks yemek yemeyi oldukça fazla seviyordu. Yıllar geçtikçe daha çok kilo aldı.
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Parks, gün içinde fast food ve sağlıksız yiyecekler tüketiyordu.
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Jana Parks bu düzensiz ve sağlıksız yeme alışkanlığı nedeniyle 140 kiloya ulaştı.
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