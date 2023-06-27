BIST 5.733
DOLAR 25,59
EURO 27,95
ALTIN 1.584,83

70 metre sürüklenip Belediye otobüsüne çarptı! Annesi, kızı ve kardeşi öldü 3 kişi de yaralı

|
70 metre sürüklenip Belediye otobüsüne çarptı! Annesi, kızı ve kardeşi öldü 3 kişi de yaralı

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde otomobil, duraktaki otobüse çarptı. Meydana gelen kazada otomobildeki aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay yeri incelemesinde 70 metre fren izi tespit edildi.

70 metre sürüklenip Belediye otobüsüne çarptı! Annesi, kızı ve kardeşi öldü 3 kişi de yaralı

Kocaeli'de katliam gibi kaza. Kaza, İzmit'in Çayırköy mevkii D-605 Karayolu üzeri İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. idaresindeki 41 AIG 618 plakalı belediye otobüsü yol üzerindeki durakta yolcu indirip bindirdiği esnada, arkadan otomobil çarptı. 

18
70 metre sürüklenip Belediye otobüsüne çarptı! Annesi, kızı ve kardeşi öldü 3 kişi de yaralı

A.Ş. idaresindeki 41 ADZ 991 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle otobüse arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın neticesinde otomobilde bulunan 6 kişilik aile, araç içerisinde sıkıştı. 

28
70 metre sürüklenip Belediye otobüsüne çarptı! Annesi, kızı ve kardeşi öldü 3 kişi de yaralı

Otobüsteki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

38
70 metre sürüklenip Belediye otobüsüne çarptı! Annesi, kızı ve kardeşi öldü 3 kişi de yaralı

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde otomobilde sıkışanlar çıkarıldı. Sürücü A.Ş.'nin kızı Nehir Şahin (10), kardeşi Rabia Şahin (22) ve annesi Meliha Şahin’in (55) hayatlarını kaybettiği öğrenildi. 

48