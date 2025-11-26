BIST 10.908
70 Kişi evlerinden tahliye edildi! Bartın'da inşaat kazılan alanda göçük

Bartın'ın Amasra ilçesinde inşaat alanında gece saatlerinde yaşanan göçük nedeniyle yan apartmanın sakinleri tahliye edildi.

70 Kişi evlerinden tahliye edildi! Bartın'da inşaat kazılan alanda göçük - Resim: 1

Kaleşah Mahallesi Çeşmi Cihan Sokak’ta bulunan Koru Evleri mevkisindeki inşaat alanında iş makinelerinin çalıştığı sırada çökme meydana geldi.

70 Kişi evlerinden tahliye edildi! Bartın'da inşaat kazılan alanda göçük - Resim: 2

Olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

70 Kişi evlerinden tahliye edildi! Bartın'da inşaat kazılan alanda göçük - Resim: 3

Çökmenin meydana geldiği zemine bitişik olan ve 20 dairenin bulunduğu apartmanda yaşayan 32 kişi tahliye edildi. 

70 Kişi evlerinden tahliye edildi! Bartın'da inşaat kazılan alanda göçük - Resim: 4

Tahliye edilenler, ilçedeki öğretmen evi ve polis evi gibi sosyal tesislere yönlendirildi.

