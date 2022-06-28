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70 bin dolarlık koyun görenleri şaşkına çeviriyor: Koyunların kralı 'ladoum'

70 bin dolarlık koyun görenleri şaşkına çeviriyor: Koyunların kralı 'ladoum'

Senegal'de "koyunların kralı" olarak bilinen ladoum cinsi koyunlar, Kurban Bayramı yaklaşırken yeniden kendilerinden söz ettirmeye başladı. Ladoumun fiyatı, boyu, kilosu, yaşı, boynuzlarının şekli gibi birçok kritere göre değişiklik gösteriyor, 3 bin dolardan 70 bin dolara kadar çıkabiliyor.

70 bin dolarlık koyun görenleri şaşkına çeviriyor: Koyunların kralı 'ladoum'

Moritanya'dan gelen "toubaire" ve Mali'den gelen "balibali" isimli iki türün karışımdan doğan ladoum, Senegalliler için bir koyundan fazlasını ifade ediyor.

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70 bin dolarlık koyun görenleri şaşkına çeviriyor: Koyunların kralı 'ladoum'

Boyu, 1,60 metreyi, ağırlığı 170 kilogramı bulan, koyundan ziyade küçük bir atı andıran ladoum, Batı Afrika'da prestij göstergesi kabul ediliyor.

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70 bin dolarlık koyun görenleri şaşkına çeviriyor: Koyunların kralı 'ladoum'

Ladoumlar, diğer koyun ve koçların aksine kurban pazarlarında değil özel hazırlanmış konforlu odalarda ya da yetiştiricilerin evlerinin salonlarında besleniyor, her birine özel isim veriliyor.

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70 bin dolarlık koyun görenleri şaşkına çeviriyor: Koyunların kralı 'ladoum'

Ladoumlar, kesim yerine diğer ırkları güzelleştirmek için damızlık amacıyla kullanılıyor. Ülke çapında neredeyse her bölgede en güzel ladoumu seçmek için çeşitli yarışmalar düzenleniyor.

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