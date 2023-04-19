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7 yılda nikah masasına oturabildiler, Dağhan Külegeç evlendi işte eşi Tuğba Aytaş

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7 yılda nikah masasına oturabildiler, Dağhan Külegeç evlendi işte eşi Tuğba Aytaş

Dağhan Külegeç, sevgilisiyle 7 yıl süren flört sonrası nikah masasına oturdu. Nikah töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu "Resmileşti" derken genç kadının kot pantolonlu kombini dikkat çekti.

7 yılda nikah masasına oturabildiler, Dağhan Külegeç evlendi işte eşi Tuğba Aytaş

Kavak Yelleri dizisindeki Efe rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında Lise Defteri, Hırsız Polis, Kiraz Mevsimi, Dokuz Oğuz ve Yeni Gelin gibi dizilerde oynayan Dağhan Külegeç, Survivor'da da yarışmıştı. Külegeç geçtiğimiz sene evlilik yolunda ilk adımı atarak 6 yıllık sevgilisiyle nişanlanmıştı.

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7 yılda nikah masasına oturabildiler, Dağhan Külegeç evlendi işte eşi Tuğba Aytaş

Çift, önceki gün de sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

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7 yılda nikah masasına oturabildiler, Dağhan Külegeç evlendi işte eşi Tuğba Aytaş

Geçtiğimiz ay ilişkilerinin 7. yılını kutlayan ikili, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gözlerden uzak bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. 

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7 yılda nikah masasına oturabildiler, Dağhan Külegeç evlendi işte eşi Tuğba Aytaş

Törenden kareleri Instagram hesabından yayınlayan Külegeç, "Resmileşti" notunu düştü. 

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