7 yılda nikah masasına oturabildiler, Dağhan Külegeç evlendi işte eşi Tuğba Aytaş

Kavak Yelleri dizisindeki Efe rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında Lise Defteri, Hırsız Polis, Kiraz Mevsimi, Dokuz Oğuz ve Yeni Gelin gibi dizilerde oynayan Dağhan Külegeç, Survivor'da da yarışmıştı. Külegeç geçtiğimiz sene evlilik yolunda ilk adımı atarak 6 yıllık sevgilisiyle nişanlanmıştı.