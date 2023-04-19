7 yılda nikah masasına oturabildiler, Dağhan Külegeç evlendi işte eşi Tuğba Aytaş
Dağhan Külegeç, sevgilisiyle 7 yıl süren flört sonrası nikah masasına oturdu. Nikah töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu "Resmileşti" derken genç kadının kot pantolonlu kombini dikkat çekti.
Kavak Yelleri dizisindeki Efe rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında Lise Defteri, Hırsız Polis, Kiraz Mevsimi, Dokuz Oğuz ve Yeni Gelin gibi dizilerde oynayan Dağhan Külegeç, Survivor'da da yarışmıştı. Külegeç geçtiğimiz sene evlilik yolunda ilk adımı atarak 6 yıllık sevgilisiyle nişanlanmıştı.
Çift, önceki gün de sessiz sedasız nikah masasına oturdu.
Geçtiğimiz ay ilişkilerinin 7. yılını kutlayan ikili, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gözlerden uzak bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.
Törenden kareleri Instagram hesabından yayınlayan Külegeç, "Resmileşti" notunu düştü.