7 yıl önce Hollanda'dan getirip Yozgat'ta ürettiler! Sipariş yağıyor otobüslerle yolluyorlar
HOLLANDA'dan 7 yıl önce tohum getirip Yozgat'ta kendi işlerini kuran Höke kardeşler şimdi siparişlere yetişemiyor.
Bülent Höke (59) ve kardeşi Murat Höke (49), Hollanda'dan 2014 yılında getirdikleri 14 bin şakayık fidesini Sarıkaya ilçesine bağlı Toprakpınar köyündeki 6 dekarlık alana dikti.
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Höke kardeşler, ozkır arazilerde üçüncü yıldan itibaren verim almaya başladı.
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Taleplerden bahseden Höke kardeşelr büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişleri karşılamaya çalışıyor.
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Murat Höke, verimden çok memnun olduklarını belirterek, "Fiyatı da güzel. Çiftçilere tavsiye edeceğimiz bir ürün." ifadelerini kullandı.
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