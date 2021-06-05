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7 yıl önce Hollanda'dan getirip Yozgat'ta ürettiler! Sipariş yağıyor otobüslerle yolluyorlar

Anadolu Ajansı
7 yıl önce Hollanda'dan getirip Yozgat'ta ürettiler! Sipariş yağıyor otobüslerle yolluyorlar

HOLLANDA'dan 7 yıl önce tohum getirip Yozgat'ta kendi işlerini kuran Höke kardeşler şimdi siparişlere yetişemiyor.

7 yıl önce Hollanda'dan getirip Yozgat'ta ürettiler! Sipariş yağıyor otobüslerle yolluyorlar

Bülent Höke (59) ve kardeşi Murat Höke (49), Hollanda'dan 2014 yılında getirdikleri 14 bin şakayık fidesini Sarıkaya ilçesine bağlı Toprakpınar köyündeki 6 dekarlık alana dikti.

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7 yıl önce Hollanda'dan getirip Yozgat'ta ürettiler! Sipariş yağıyor otobüslerle yolluyorlar

Höke kardeşler, ozkır arazilerde üçüncü yıldan itibaren verim almaya başladı. 

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7 yıl önce Hollanda'dan getirip Yozgat'ta ürettiler! Sipariş yağıyor otobüslerle yolluyorlar

Taleplerden bahseden Höke kardeşelr büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişleri karşılamaya çalışıyor.

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7 yıl önce Hollanda'dan getirip Yozgat'ta ürettiler! Sipariş yağıyor otobüslerle yolluyorlar

Murat Höke, verimden çok memnun olduklarını belirterek, "Fiyatı da güzel. Çiftçilere tavsiye edeceğimiz bir ürün." ifadelerini kullandı.

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