7 yıl önce eline aldı hayatı değişti... Makyajsız gitmiyor ilk kez görenler garipsedi
ORDU'da evde oturmaktan sıkılan kadın 7 yıl önce eline fırça ve boya aldı bir daha da bırakamadı. Genç kadın, hobi olarak başladığı işte meslek sahibi oldu. Genç kadın ortalama 40 bin lira olan maliyeti olan işi 4'te 1 fiyatına yapıyor...
Yıllarca özel sektörde çalışan Begüm Türkan Tokat, 7 yıl önce evde canı sıkılınca eline aldığı fırça ile ahşap boyama yaptı. Bir süre evdeki eşitli eşyaları boyayan Begüm Türkan Tokat, sonrasında bu işi meslek olarak yapmaya karar verdi.
Bir firma ile anlaşan Tokat, şimdi ise ev ve işyerlerindeki neredeyse her türlü eşyayı yeniden boyayarak, düşük maliyet ile yeni görünümü kavuşturuyor.
İnsanların kadın boyacı gördüklerinde şaşırdıklarını kaydeden Tokat, müşterilerin geri dönüşlerden ise memnun.
Önce makyaj sonra iş
Müşterilerinin yanına gitmeden önce kişisel makyajını yapmayı ihmal etmeyen evli ve bir çocuk annesi Ordulu 38 yaşındaki Begüm Türkan Tokat, “şuan bir firma bünyesinde boya dönüşüm uzmanı olarak görev yapıyorum.