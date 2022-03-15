7 yaşındaki çocuğun organları 3 annenin gözyaşlarını dindirdi!
ANTALYA'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 7 yaşındaki çocuğun bağışlanan organları, yaşam mücadelesi veren 3 çocuğa nakledildi, gözyaşı dinen anneler organ bağışı çağrısı yaptı. 7 yaşındaki çocuğun organlarıyla haftanın 4 günü diyalize giren 4 ve 12 yaşındaki çocuklar ile mama cihazıyla yaşamak zorunda olan 13 yaşındaki Fatma Acar hayata bağlandı.
Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 7 yaşındaki çocuğun bağışlanan organları, yaşam mücadelesi veren 3 çocuğa nakledildi, gözyaşı dinen anneler organ bağışı çağrısı yaptı.Gurbet ve Ümit Aydın çiftinin, tek çocukları 4 yaşındaki Hızır Araf'a anne karnındayken böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Üç yıldır diyalize giren çocuk, nakil yapılabilmesi için kadavra bağış listesine alındı.
Manavgat'ta ilk çocuklarını karaciğer yetmezliğinden 9 aylıkken kaybeden Sultan-Ferhan Acar çiftinin 13 yaşındaki kızı Fatma Acar da üç aylıkken takılan burnundan midesine uzatılan nazogastrik (NGS) sondayla yaşam mücadelesi verdi. İlk çocukları da böbrek nakliyle yaşama bağlanan Fatma-Saadettin Aydemir çiftinin, ikinci çocukları 12 yaşındaki Burak ise haftanın 4 günü diyalize girerek yaşamını sürdürdü.
Konya'da trafik kazasında yaralanması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen çocuğun organlarını ailesi bağışladı. Sağlık Bakanlığının koordinasyonuyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezine getirilen iki böbrek ve karaciğer, Hızır Araf, Burak ve Fatma'ya, merkezin müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından başarılı bir şekilde nakledildi.
Hastanede çocuklarının diyalizden, mama makinesinden kurtulduğunu gören anneler, organları bağışlayan aileye teşekkür ederek, organ bağışı çağrısı yaptı.