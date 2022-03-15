7 yaşındaki çocuğun organları 3 annenin gözyaşlarını dindirdi!

Konya'da trafik kazasında yaralanması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen çocuğun organlarını ailesi bağışladı. Sağlık Bakanlığının koordinasyonuyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezine getirilen iki böbrek ve karaciğer, Hızır Araf, Burak ve Fatma'ya, merkezin müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından başarılı bir şekilde nakledildi.