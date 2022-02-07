7 Şubat altın fiyatları! Yeniden yükselişe geçti altının gramı 790 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın, gram altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 789,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.296 lira, Cumhuriyet altını da 5.293 liradan satılıyor.