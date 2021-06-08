'7 soyadı var' deyip savundu! Şeyma Subaşı: Acun Ilıcalı'yla birlikteyken para...
Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı sosyal medyada yazılanları affetmeyip soluğu savcılıkta aldı. Subaşı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şaşırttı.
Sosyal medyada Şeyma Subaşı’nın evlenmeye hazırlandığı Mohammed Alsaloussi’nin aslında milyarder değil dolandırıcı olduğu, sahte isim kullandığı, babasının da bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalıştığı öne sürülmüştü.
Sosyal medyada hakkında yazılanlarla ilgili Subaşı harekete geçti.
Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi'den aldığı evlilik teklifiyle adından söz ettiren Şeyma Subaşı, savcılığa başvurdu.
Subaşı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu şikâyet dilekçesinde, bir sosyal medya platformu üzerinden hakkında yazılanlarla ilgili şikayetçi oldu.